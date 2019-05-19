Папа Римский стал почетным членом Ассоциации иностранной прессы в Италии

РИМ, 19 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ассоциация иностранной прессы Италии пополнилась важным участником. Им стал Папа Римский Франциск, который получил удостоверение почетного члена ассоциации, которая объединяет более 400 иностранных журналистов, работающих в Италии на сотни различных СМИ.

Почти все они собрались в субботу в парадном зале Клементина в Апостольском дворце. Последний раз на отдельной аудиенции глава Римско-католической церкви - Иоанн Павел II принимал иностранных журналистов в 1988 году.

Встреча с представителями мира информации дала повод Франциску еще раз затронуть не только острые вопросы коммуникации, но и проблемы современного мира, которые отражаются в журналисткой корреспонденции. Понтифик напомнил об ответственности пишущей братии. "Скромность журналистов означает осознание, что в статье, твиттере, телевизионном или радио эфире можно навредить ближнему и целому сообществу. Кричащие заголовки могут дать искаженное представление о событиях", - отметил Франциск.

Он также отметил, что "интернет представляет возможности такого широкого распространения неправдоподобной информации, что она может показаться истиной". Папа призвал журналистов не публиковать новость, если она не имеет подтверждения надежных источников, а также "не гнаться за новостью и не торопиться, тщательно проверяя информацию".

"Слово для журналиста как нож для хирурга", - отмечает портал Vatican news, комментируя встречу понтифика с членами Ассоциации иностранной прессы. "Настоящий журналист - это свободный журналист, свободный от условностей и предубеждений. И поэтому требуется отвага и мужество", - приводит портал слова понтифика.

В подарок все участники аудиенции получили последнее издание "Сообщать добро", в котором собраны все обращения Франциска к журналистам, в том числе стенограммы его традиционных пресс-конференций на борту самолета во время апостольских поездок. В предисловии префект декастерии (секретариата) по коммуникациям Ватикана Паоло Руффини отмечает, что для папы Франциска общение с журналистами имеет особое значение. "Для папы Франциска - это общение со всем миром, это способ "открыть церковь" миру", - пишет Руффини.