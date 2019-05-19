Ярмарка мастерства Skills Bazaar открылась в парке им. Горького в Казани

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Ярмарка мастерства Skills Bazaar в воскресенье начала работу в казанском парке им. Горького. В течение дня посетители смогут принять участие в мастер-классах по рукоделию и попробовать себя в различных полезных ремеслах.

"Сегодня с огромным удовольствием я приглашаю вас насладиться Skills Bazaar, где молодые люди и дети могут участвовать в мини-мастер-классах. Участвуя в совершенствовании компетенций, мы меняемся к лучшему", - сказала на официальной церемонии открытия ярмарки технический директор международного движения WorldSkills International Джейн Стоки.

Мастерские на ярмарке будут открыты до 18:00 мск. В них можно научиться резке и выкладке плитки, составлению цветочных композиций. Одной из самых популярных площадок стала стеклодувная мастерская, открытая при поддержке Казанского исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ).

"WorldSkills - уникальная возможность эту компетенцию, специальность, подчеркнуть как вымирающую и еще раз дать ей вторую жизнь, второе дыхание", - сообщила ТАСС декан факультета международных образовательных программ КНИТУ-КХТИ Светлана Матвеева.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. РФ является членом движения WorldSkills International с 2012 года.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие представители более 60 стран мира. Они будут соревноваться в 56 компетенциях.