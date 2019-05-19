На месте нацистского концлагеря Терезин в Чехии почтили память жертв холокоста

ПРАГА, 19 мая. /ТАСС/. Церемония почтения памяти жертв холокоста прошла в воскресенье в музейно-мемориальном комплексе, расположенном на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Терезин в одноименном городе на северо-западе Чехии. В ней приняли участие председатель Сената (верхней палаты) парламента республики Ярослав Кубера, депутаты высшего законодательного органа, руководители государственных ведомств, общественные деятели, ветераны, представители действующих в стране религиозных конфессий и еврейских организаций, дипломаты государств - членов Антигитлеровской коалиции.

"Необходимо помнить ужасы Второй мировой войны и не забывать о многочисленных жертвах нацистов, - заявил на церемонии Ярослав Кубера. - Антисемитизму и другим формам ненависти не может быть место в нашем мире. Граждане не должны оставаться безразличными к любой несправедливости. Только так можно избежать усиления позиций в обществе политических сил, базирующихся на идеях тоталитаризма и нетерпимости во всех их проявлениях".

Терезин, узников которого Красная армия освободила 9 мая 1945 года, был крупнейшим концентрационным лагерем на чешской территории в период гитлеровской оккупации. С 1941 года и до конца Второй мировой войны в Европе через него прошли более 155 тыс. евреев, 117 тыс. из которых не дожили до Победы.

Церемония почтения памяти жертв холокоста в эти майские дни ежегодно проходит в музейно-мемориальном комплексе города Терезин. В этом году она состоялась в 73-й раз.