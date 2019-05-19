Родственники Марии Бутиной поддерживают с ней связь при помощи знакомых в США

ТАСС, 19 мая. Родители гражданки России Марии Бутиной, которая находится в распределительной тюрьме в штате Оклахома, вынуждены просить знакомых в США оплачивать ее услуги связи. Как рассказал в воскресенье ТАСС отец россиянки Валерий Бутин, пополнять счет специальной программы, которую используют для связи с родственниками заключенные, имеют право только граждане США.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

"[Связь] зависит от денег... чтобы совершить оплату, есть ограничения, связанные с тем, что это только на граждан Америки рассчитано. Удается [счет пополнять], просим друзей, знакомых граждан США, чтобы помогли", - сказал Бутин.

Он сообщил, что в последние два дня Бутина не звонила родным из-за технических проблем в тюрьме. "Мы ждем каждый день звонки, но это не от нас и не от нее зависит. Если техническая проблема есть, то она для всех", - отметил он.

В субботу Бутина записала видеообращение из распределительной тюрьмы в Оклахоме, которое было размещено на странице Бутиной в социальной сети "ВКонтакте". В нем россиянка сообщила, что у нее появился доступ к интернету и попросила у зрителей финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов. Россиянка также поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течение 10 месяцев. "Русские не сдаются", - добавила Бутина.