Визажист Алиса Тулынина и шеф-кондитер Нина Тарасова стали послами чемпионата WorldSkills

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Визажист, победительница конкурса Mrs. Globe 2019 Алиса Тулынина и шеф-кондитер Нина Тарасова стали послами мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills Kazan 2019, церемония посвящения прошла в воскресенье в казанском парке им. Горького на ярмарке мастерства Skills Bazaar.

"Для меня это, действительно, огромная честь, потому что поддержать молодежь, наставить их на правильный, вкусный, красивый путь - это дорогого стоит. У меня у самой растет дочь, которая увлекается кондитерским искусством, и я надеюсь, что этим примером, примером нашей молодежи, она захочет тоже двигаться в этой профессии. Поэтому для меня это действительно очень важно, дать максимум информации, максимум поддержки, помощи, какого-то вдохновения нашим участникам", - сказала журналистам Тарасова.

Тулынина в свою очередь отметила, что обязана быть примером для молодого поколения в плане выбора профессии с душой. "Потому что я безмерно обожаю то, чем занимаюсь, я сама преподаю. Я вижу это молодое поколение, которое приходит с открытым сердцем, когда они что-то создают своими руками - это волшебно", - сказала она.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. РФ является членом движения WorldSkills International с 2012 года.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие представители более 60 стран мира. Они будут соревноваться в 56 компетенциях.