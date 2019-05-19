Детский центр протезирования в Подмосковье планирует принимать 80 пациентов в год

СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ /Рузский район Московской области/, 19 мая. /ТАСС/. Первый в России детский центр протезирования "Хочу ходить", открывшийся в Рузском районе Московской области, будет оказывать помощь 80 пациентам в год. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС на открытии центра сообщил директор центра травматолог-ортопед Александр Колябин.

"Мы ориентируемся на цифру около 80 человек в год, порядка восьми-десяти в месяц", - сказал он.

Мария Соколова, директор благотворительного фонда "Жизнь в движении", при поддержке которого открылся центр, подчеркнула уникальность нового центра протезирования. "Сейчас мы присутствуем на площадке, где все звенья соединены. Врач, который будет проводить операции, будет находиться в связке с протезистом и реабилитологом. Это очень важное отличие от центров, которые существуют сегодня", - сказала она ТАСС.

Соучредитель фонда, народный артист России Евгений Миронов назвал важным, чтобы о центре услышало как можно больше людей, в первую очередь родителей, которые будут знать, что в Москве есть место, куда они могут приехать со своими проблемами, и где их могут решить.

На открытии центра были организованы различные мероприятия для детей, посажены именные яблони. В посадке деревьев принял участие Евгений Миронов.

О фонде

Благотворительный фонд "Жизнь в движении" создан в 2014 году на базе одноименного проекта. Учредители - народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов и врач, продюсер Наталья Шагинян-Нидэм.

Основной миссией фонда является оказание материальной и иной помощи детям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим патологию опорно-двигательной системы, а также привлечение внимания общественности к проблеме адаптации детей с физическими ограничениями.

19 мая прошло торжественное открытие первого в России детского центра протезирования "Хочу ходить". В центре будут совмещены диагностика, изготовление протезов и реабилитация.