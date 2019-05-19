В водах Ла-Манша перехватили лодку с девятью нелегальными мигрантами

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Девять нелегальных мигрантов были задержаны в воскресенье при попытке перебраться в Великобританию через пролив Ла-Манш. Об этом сообщается в заявлении французской морской префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря.

Береговая охрана доложила в префектуру об обнаружении надувной моторной лодки в районе мыса Гри-Не в 07:20 по местному времени (08:20 мск) в трех морских милях (5,5 км) от берега. После перехвата на борт патрульного катера с лодки сошли восемь взрослых мужчин и один ребенок. У некоторых из них наблюдались признаки переохлаждения. Их доставили в отделение пограничной полиции в городе Кале.

За последние несколько месяцев власти зафиксировали резкое увеличение количества мигрантов, пытающихся незаконно перебраться через воды пролива Ла-Манш в Великобританию. По данным МВД, в 2018 году 504 мигранта предприняли попытки пересечь пролив. Из них 276 человек сумели достичь берегов Великобритании, при этом 228 были перехвачены береговой охраной Франции.