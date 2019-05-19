Юбилей подворья РПЦ отпраздновали в Чехии

КАРЛОВЫ ВАРЫ /Чехия/, 19 мая. /ТАСС/. В Карловых Варах прошли торжества по случаю празднования 40-летия действующего при храме Святых апостолов Петра и Павла подворья Русской православной церкви (РПЦ). В нем прошла праздничная служба, на которую собралось более 1 тыс. верующих. Ее возглавили руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Венский и Будапештский Антоний и архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

"Юбилей подворья - важная веха в развитии сестринских отношений между РПЦ и Православной церковью Чешских земель и Словакии (ПЦЧЗС) - самой западной поместной церкви Европы, - заявил ТАСС владыка Антоний. - Храм Святых апостолов Петра и Павла является сердцевиной духовной жизни для многочисленных православных верующих, проживающих в Карловых Варах и приезжающих сюда на отдых. Одновременно этот храм является подворьем РПЦ при сестринской автокефальной Церкви Чешских земель и Словакии. Русский священник, который здесь служит, является, с одной стороны, пастырем местной общины, а с другой - церковным дипломатом, представляющим Московский патриархат".

Владыка Антоний подчеркнул, что его визит в Чехию по случаю 40-летия подворья и служба, состоявшаяся в Петропавловском соборе, осуществлялись по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святейший поручил ему также провести освящение обновленных росписей храма, капитальная реставрация которого продолжалась в течение последних 10 лет.

"Круглая дата в истории подворья - значимое событие, которое приобретает особенное значение сегодня, когда в сфере межправославных отношений имеют место известные сложности, связанные с ситуацией на Украине и антиканоническими решениями, принятыми Константинопольским патриархатом. Поместные православные церкви сейчас должны, как никогда, сплотиться, чтобы засвидетельствовать свое единство и не допустить разделения православного мира. Мы поэтому с радостью отмечаем, что отношения между РПЦ и ПЦЧЗС являются подлинно сестринскими. Тот факт, что в сегодняшнем празднике принимал участие иерарх чешской церкви архиепископ Пражский Михаил, является еще одним тому подтверждением. В этот знаменательный день мы молимся, чтобы подворье РПЦ в Карловых Варах продолжало и далее достойно выполнять свое предназначение и служить укреплению связей между нашими церквами", - сказал владыка Антоний.

Значение подворья РПЦ для Чехии

Такого же мнения придерживаются и иерархи ПЦЧЗС. "Юбилей подворья - праздник православных, находящихся на канонической территории нашей церкви, которая в 1951 году получила автокефалию от Московской патриархии", - сказал владыка Михаил.

Паства ПЦЧЗС насчитывает более 300 тыс. прихожан. Это православные чехи и словаки, российские соотечественники и граждане других православных государств, находящиеся на канонической территории автокефальной церкви и периодически посещающие храмы.

Подворье РПЦ в Карловых Варах было открыто 1 апреля 1979 года. К юбилею была завершена реставрация храма, возведенного на пожертвования православных чехов и россиян в 1897 году.

"Главные средства на реставрацию были внесены попечительским советом подворья во главе с Георгием Краснянским. Принимало участие и российское государство. Пожертвованиями на реконструкцию активно помогали прихожане", - сообщил ТАСС настоятель подворья протоиерей Николай Лищенюк.