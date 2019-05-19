Велопарад в рамках Года здоровья в Астрахани возглавил 80-летний участник

АСТРАХАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек, по предварительным данным, собрал в воскресенье велопарад в Астрахани, посвященный Году здоровья. Его самым юным участником стал годовалый малыш, возглавил же заезд велосипедистов - 80-летний пенсионер Владимир Голубев, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Астраханской области.

"По предварительным данным, в велопараде, который в этот раз был посвящен Году здоровья, приняли участие более 3 тыс. человек. Общая протяженность маршрута составила почти 4 км, участники проехали по центральным улицам города. Все прошло весело, хорошему настроению способствовала и погода - в Астрахани солнечно и по-летнему жарко", - уточнили в пресс-службе.

Поучаствовать в праздничном заезде могли все желающие, так как это была не гонка на скорость, а праздник - возможность весело и с пользой провести время. Кроме того, на старте для участников и гостей велопарада работали интерактивные площадки, где можно было попробовать свои силы на боксерском батут-ринге, в сдаче норм ГТО, боях подушками, гонках на самокатах и в баскетболе.

"Многие решили участвовать в велопараде семьями, при этом украшали свои велосипеды шарами, флагами, цветами. Особенно запомнился годовалый мальчик Сережа в военной форме, он принимал участие вместе со своей мамой и был признан самым юным участником. Самым возрастным велосипедистом сегодня стал 80-летний Владимир Голубев. Он возглавил сегодняшний велопарад", - добавили в пресс-службе.

По информации министерства физической культуры и спорта, велопарад в Астрахани проходит уже в девятый раз. В рамках мероприятия в шести номинациях были выбраны победители, они получили ценные подарки.

Ранее врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов объявил 2019 год Годом здоровья в регионе. Был разработан ряд мероприятий, в том числе две программы: "Поезд здоровья" и "Субботы здоровья", в рамках которых население региона может бесплатно пройти медобследования. Кроме того, особое внимание планируется уделить развитию массового спорта - в 2019 году должны построить 27 физкультурно-оздоровительных комплексов закрытого и открытого типа. По данным властей, порядка 43% населения области регулярно занимаются массовым спортом и ведут активный образ жизни (десять лет назад их доля составляла всего 4%).