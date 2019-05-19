В дагестанском городе Буйнакске благоустроят 11 улиц за 84 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены в 2019 году благоустроить 11 улиц в Буйнакске, на эти цели правительство региона выделило 84 млн рублей, сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба главы и правительства Дагестана.

"В нынешнем году, благодаря полной поддержке главы Дагестана и правительства республики, на реконструкцию городских улиц выделено 84 млн рублей. На эти средства планируются полностью благоустроить 11 улиц нашего города", - передает пресс-служба слова мэра Буйнакска Исламудина Нургудаева.

По его словам, реконструкция и благоустройство улиц не проводились в Буйнакске уже несколько десятков лет, а из-за обрушившегося в городе в декабре 2018 года объездного моста, создается нагрузка на городские улицы.

"Затянувшиеся ремонтные работы на объездном мосту в Буйнакске отрицательно сказываются и на городской инфраструктуре. На центральные улицы города выпадает дополнительная нагрузка, образуются пробки, портится асфальтобетонное покрытие. В Буйнакске более 20 лет не проводился капитальный ремонт улиц", - цитирует также пресс-служба мэра.

Обрушение строящегося дорожного моста в Буйнакске, который являлся объездным, произошло в декабре 2018 года во время заливки бетона, в результате чего пострадали трое рабочих, здоровью одного из них причинен тяжкий вред. После обрушения моста, сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Реконструкция моста будет возобновлена 20 мая, завершить работы и сдать объект в эксплуатацию власти региона планируют в ноябре 2019 года.