Рекордные 40 тыс. человек из 137 стран приняли участие в 20-км забеге в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Рекордное число людей - 40 тыс. человек из 137 стран - приняли участие в 20-километровом забеге, который прошел в воскресенье в Брюсселе. Об этом журналистам сообщили организаторы мероприятия.

"Это абсолютный рекорд для 20 км", - сказали они. Кроме того, по их словам, в воскресенье был установлен еще один рекорд. "Более 12 тыс. женщин приняли участие в забеге. Это еще один рекорд, никогда ранее у нас не было так много представительниц прекрасного пола. И радостно, что их число растет с каждым годом", - добавили организаторы.

Нынешний забег прошел в воскресенье с 10:00 (11:00 мск) до 15:00 (16:00 мск). В связи с мероприятием были перекрыты основные центральные улицы европейской столицы. Никаких инцидентов по итогам забега выявлено не было.

В следующем году 20-километровый забег пройдет 31 мая, как это было в предыдущие годы. "Мы возвращаемся к нашей традиционной дате - последнему воскресенью мая. В этом году это было невозможно из-за выборов в Европарламент (23-26 мая)", - пояснили организаторы.