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Сурков и Пушилин посетили турнир по смешанным единоборствам в Ростове

Турнир организован при содействии главы ДНР

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Помощник президента России Владислав Сурков и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетили в Ростове-на-Дону турнир по смешанным единоборствам. Об этом в воскресенье сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

"Сурков сел рядом с Пушилиным. В настоящее время они доверительно беседуют, обмениваясь при этом мнениями о происходящем в октагоне", - говорится в сообщении ДАН.

Турнир по смешанным единоборствам организован при содействии главы ДНР. Спортивное мероприятие проходит в концертно-спортивном комплексе "Экспресс" Ростова-на-Дону. В состязаниях принимают участие представители ДНР, России, Белоруссии и Бразилии. Самый главный поединок вечера воскресенья, по мнению спортивных экспертов, пройдет с участием атлета из ДНР Максима Швеца, он сразится с бразильцем Леонардо Силвой.

Теги
УкраинаРоссияСурков, Владислав ЮрьевичПушилин, Денис Владимирович
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