В Женеве открывается 72-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Пути достижения всеобщего охвата населения медицинскими услугами и другие актуальные вопросы обсудят участники открывающейся в понедельник в Женеве 72-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. На нее приглашены представители 194 государств, российскую делегацию возглавляет министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В сессии, которая будет проходить в женевском Дворце Наций до 28 мая, примут участие в общей сложности около 4 тыс. делегатов, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Главной темой станет достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения в мире. В этой связи, как явствует из повестки дня, будет всесторонне рассмотрена подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу и проблематика первичной медико-санитарной помощи.

Как отмечается в подготовленном к сессии докладе генерального директора ВОЗ, "не менее половины мирового населения все еще лишено доступа к основным услугам здравоохранения". При этом "порядка 800 млн человек тратят на медицинскую помощь более 10% своего семейного бюджета", и "почти 100 млн человек ежегодно обрекаются на крайнюю нищету из-за расходов на оплату услуг здравоохранения из собственных средств". Степень охвата услугами здравоохранения варьируется в мире от страны к стране: наиболее высокие показатели в Северной Америке, Европе и Восточной Азии - в среднем 77%, тогда как наиболее низкий уровень отмечен в странах Африки к югу от Сахары - 42%.

Среди других тем форума - деятельность ВОЗ в условиях чрезвычайных ситуаций, ликвидация полиомиелита, здоровье и изменение климата, устойчивость возбудителей болезней к противомикробным препаратам, борьба с туберкулезом. Речь пойдет также о противодействии распространению некондиционной и фальсифицированной медицинской продукции, о неотложной и травматологической помощи, заботе о здоровье беженцев и мигрантов.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно в мае, в них принимают участие делегаты из всех 194 стран - членов ВОЗ. Основная функция ассамблеи - определение глобальных политических направлений работы организации. Ассамблея назначает генерального директора ВОЗ. С 2017 года этот пост занимает Тедрос Аданом Гебрейесус - бывший глава Минздрава Эфиопии.