Финальные соревнования WorldSkills Russia пройдут в Казани с 20 по 23 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Финальные соревнования VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" пройдут в Казани с 20 по 23 мая среди 1,5 тыс. студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

"Участниками финала VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" в Казани станут 1513 конкурсанта, из них - 152 иностранных конкурсанта, 363 конкурсанта-юниора", - говорится в пресс-релизе.

На площадках будут представлены 93 компетенции, а также 23 компетенции блока Future Skills. По 48 компетенциям будут соревноваться юниоры - участники WorldSkills Russia Juniors. Соревнования способствуют профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик, пояснили организаторы.

В рамках деловой программы конкурса запланировано более 20 сессий, в ходе которых запланировано обсуждение вопросов подготовки национальной сборной, кадрового стандарта промышленного роста, подведение итогов региональных чемпионатов, вопросы развития экспертного сообщества, молодежных проектов, а также проведение обучающих тренингов и семинаров от партнеров движения.

Ожидается, что в финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" примут участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, генеральный директор союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов, представители Министерства труда и социальной защиты РФ.

Движение WorldSkills

Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в бразильском Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право Казань соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тыс. молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях - до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тыс. посетителей.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.

Движение "Молодые профессионалы" входит в нацпроект "Образование", на его поддержку до 2024 года направят 146 млрд рублей, к 2024 году будет сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки, создано не менее 5 тыс. мастерских, оснащенных в соответствии с современными требованиями и в том числе учитывающих стандарты WorldSkills. Будет подготовлено не менее 35 тыс. преподавателей - мастеров производственного обучения, которые пройдут и повышение квалификации.