"Известия": восемь регионов России получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ в 2019 году по защищенным интернет-каналам, затем эксперимент планируется распространить на большинство учебных заведений страны. Об этом сообщил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

По его словам, в эксперименте участвуют школы Мордовии, Тывы, а также Ивановской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей.

Как сообщил изданию Музаев, эти регионы по защищенным каналам получат зашифрованные файлы, которые будут распределяться по аудиториям. Затем организаторы в присутствии сдающих ЕГЭ введут ключи к шифру и напечатают экзаменационные материалы. Кроме того, по завершении экзамена учащиеся в аудитории будут следить за тем, как сканируются их работы.

"В восьми регионах в этом году будет почти идеальная картина с точки зрения технологии проведения, к которой мы шли долгие годы", - отметил газете замглавы Рособрнадзора. Он подчеркнул, что только на федеральном уровне такой подход экономит ежегодно около 250 млн рублей.

"Если все пройдет успешно, то мы думаем, что в следующем году подавляющее большинство регионов будет работать по этой схеме. А через два года это станет обязательным для всей страны", - добавил Музаев.

Основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля. Досрочно экзамен сдали около 28 тыс. человек.