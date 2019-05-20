Жителей трех отдаленных сел на юго-западе Забайкалья обеспечили паромами

ЧИТА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края выделило 6,2 млн рублей, чтобы обеспечить более 800 жителей труднодоступных сел Жиндо, Конкино и Большая речка паромными переправами через реку Чикой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.

"Для более 800 жителей труднодоступных сел Жиндо, Конкино и Большая речка на реке Чикой организована паромная переправа. Красночикойскому району на эти цели выделено 6,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра территориального развития края Виктора Паздникова, с пассажиров не будет взиматься плата за переправу, так как средства на содержание и обслуживание паромов выделены из краевого бюджета.

"В течение двух недель мы занимались ремонтом паромов и, вот, запустили переправу. Теперь жители сел смогут без проблем добираться до районного центра, так как в навигационный период паромы являются единственным видом транспорта для перевозки людей, отрезанных рекой от жизненно важных социальных объектов", - цитирует заместителя главы Красночикойского района Валерия Тюрикова пресс-служба.

Чикой - река на юго-западе Забайкалья, правый приток Селенги. Протяженность реки - 769 км.