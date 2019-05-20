Более 3 тыс. школьников и студентов Приамурья пройдут курс общевойсковой подготовки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая. /ТАСС/. Более 3 тыс. школьников и студентов Амурской области пройдут курс общевойсковой подготовки в ходе стартовавших сборов, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.

"Более 3 тыс. учащихся школ и средних специальных учебных заведений Амурской области примут участие в специальных сборах по изучению основ военной службы. Сборы уже начались на базе соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске", - говорится в сообщении.

Школьники и студенты пройдут краткий курс общевойсковой подготовки, посетят занятия по тактической, строевой, огневой, физической и медицинской подготовке. Также они ознакомятся с основами радиационной, химической и биологической защиты, характеристиками вооружения и военной техники. Помимо специальных занятий ребята смогут ознакомиться с бытом и повседневной деятельностью военнослужащих, задать вопросы о военной службе, а итогом сборов станут практические стрельбы из автомата Калашникова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ВВО, такая подготовка проводится в рамках образовательных программ школ и среднепрофессиональных учебных заведений, на что предусмотрено 35 учебных часов. Важность таких занятий заключается в получении юношами основ военной службы. За неделю школьники получают базовые знания об армии, первоначальные навыки о воинской дисциплине и военно-прикладном обучении, учатся жить в воинских коллективах.