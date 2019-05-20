Более 20 команд из 10 стран мира сразятся в Dota-2 и World of Tanks на турнире Ugra Open

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая. /ТАСС/. II международный турнир по компьютерному спорту Ugra Open пройдет в Ханты-Мансийске 8-9 июня в рамках XI международного IT-форума. Заявки на участие подали свыше 20 команд из России, Йемена, Камеруна, Киргизии, Кот-д'Ивуара, Мали, Марокко, Туркмении, Украины, Экваториальной Гвинеи, сообщил в понедельник ТАСС представитель организаторов соревнований Виталий Андреев.

"Турнир представлен двумя наиболее популярными дисциплинами: Dota-2 и World of Tanks. В целом, на обе игры заявки подали более 20 команд. Прием заявок завершится 31 мая, поэтому участников может стать больше. После онлайн-отсева в финальный этап выйдут 16 команд - восемь в Dota-2 и восемь в World of Tanks. Они и выявят победителей в очном соревновании в Ханты-Мансийске", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в каждой команде будет по пять человек от 18 лет и старше, а также по желанию участников - менеджер и два запасных игрока.

Общий призовой фонд составит 750 тыс. рублей. Из них по 200 тыс. рублей получат победители, по 100 тыс. рублей - занявшие второе место, и по 50 тыс. рублей - третье. Еще 50 тыс. получит самый ценный игрок турнира по Dota-2.

Dota-2 - компьютерная игра, в которой в каждом матче участвуют две команды по пять человек, управляющих персонажами с различными наборами способностей. Одна из них играет за светлую сторону, другая - за темную. Для победы необходимо уничтожить особый объект - "крепость", располагающийся на базе противника. World of Tanks - массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная танкам середины прошлого века.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В 2019 году форум пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 июня. Основная тема форума - цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС. Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят не менее 3 тыс. участников. Столько же было в 2018 году, когда на мероприятие приехали представители 55 стран и 43 регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-Форума.