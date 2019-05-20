Более 1 млн рублей штрафов наложили на нарушителей противопожарного режима в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 20 мая. /ТАСС/. Более 1 тыс. нарушений противопожарного режима было выявлено в Бурятии за два месяца пожароопасного сезона этого года, наложено штрафов на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Всего с начала пожароопасного сезона [с марта 2019 года] выявлено 1186 нарушений правил пожарной безопасности. Сумма наложенных штрафов уже составила более 1,3 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

По данным РАЛХ, основная причина возникновения лесных пожаров - человеческий фактор. Люди не соблюдают правила пожарной безопасности в лесу, несмотря на то, что в республике действует особый противопожарный режим.

"За прошедшие выходные проводились работы по тушению семи лесных пожаров в Заиграевском, Кабанском, Селенгинском и Прибайкальском районах. Из них шесть очагов ликвидировано. По состоянию на утро 20 мая лесники тушат один лесной пожар в Селенгинском районе на общей площади около 75 га, - отметили в РАЛХ. - Всего на тушении работает более 90 человек, задействовано три трактора, бульдозер и 14 лесопожарных машин".

Всего с начала пожароопасного сезона 2019 года в республике зарегистрировано 209 лесных пожаров на площади 52 тыс. га. За аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 168 лесных пожаров на площади 8,9 тыс. га. Ранее власти Бурятии сообщали, что пожароопасная обстановка в этом году в регионе будет тяжелее, чем в прошлом из-за погодных условий и отсутствия обильных осадков прошедшей зимой.