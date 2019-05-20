Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений по возможным площадкам для возведения храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (в центре) и участники несанкционированных акций во время встречи в здании городской администрации 18 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Администрация города Екатеринбурга начала сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе мэрии.

"Администрация города Екатеринбурга с понедельника, 20 мая, начинает сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины", - говорится в сообщении. Сбор предложений продлится до 30 мая, варианты принимаются в электронной приемной на официальном портале Екатеринбурга. "По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма", - добавили в пресс-службе мэрии. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая сообщил, что 20 мая будет опубликован перечень новых возможных мест для строительства храма. В департаменте информационной политики Свердловской области ТАСС уточнили, что анонсированный губернатором процесс выбора альтернативной площадки для храма стартовал. "Первым шагом стал сбор мнений горожан", - сказал собеседник агентства.

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