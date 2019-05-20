{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений по возможным площадкам для возведения храма

Варианты жителей принимаются в электронной приемной на официальном портале города
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (в центре) и участники несанкционированных акций во время встречи в здании городской администрации 18 мая Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (в центре) и участники несанкционированных акций во время встречи в здании городской администрации 18 мая
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Администрация города Екатеринбурга начала сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе мэрии.

На эту тему

"Администрация города Екатеринбурга с понедельника, 20 мая, начинает сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины", - говорится в сообщении.

Сбор предложений продлится до 30 мая, варианты принимаются в электронной приемной на официальном портале Екатеринбурга. "По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма", - добавили в пресс-службе мэрии.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая сообщил, что 20 мая будет опубликован перечень новых возможных мест для строительства храма. В департаменте информационной политики Свердловской области ТАСС уточнили, что анонсированный губернатором процесс выбора альтернативной площадки для храма стартовал. "Первым шагом стал сбор мнений горожан", - сказал собеседник агентства.

На эту тему
История Екатерининского собора в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций, девять из которых обжаловали решение.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство собора.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне
В организации заявили, что компания не может продолжать вести бизнес как обычно "в ситуации климатического кризиса"
Читать полностью