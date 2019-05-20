Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений по возможным площадкам для возведения храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Администрация города Екатеринбурга начала сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе мэрии.
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"Администрация города Екатеринбурга с понедельника, 20 мая, начинает сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины", - говорится в сообщении.
Сбор предложений продлится до 30 мая, варианты принимаются в электронной приемной на официальном портале Екатеринбурга. "По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма", - добавили в пресс-службе мэрии.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая сообщил, что 20 мая будет опубликован перечень новых возможных мест для строительства храма. В департаменте информационной политики Свердловской области ТАСС уточнили, что анонсированный губернатором процесс выбора альтернативной площадки для храма стартовал. "Первым шагом стал сбор мнений горожан", - сказал собеседник агентства.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций, девять из которых обжаловали решение.
Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство собора.