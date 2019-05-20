В Мурманской области врачам разрешат приватизировать служебное жилье

ТАСС, 20 мая. Власти Мурманской области намерены предоставлять врачам, работающим в регионе по контракту, право на приватизацию служебного жилья. Это позволит сохранить в муниципалитетах квалифицированных медработников, которые приезжают в область по программам "Земский доктор" и "Арктический доктор", сообщил в понедельник врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Ранее в областном правительстве сообщали, что дефицит врачей в трех городах региона с численностью населения более 50 тыс. человек (Мурманск, Апатиты и Североморск) составляет 75% от общей потребности.

"Для нас каждый профессиональный врач на счету, особенно это актуально для небольших муниципалитетов, наших малых городов <...> У нас ключевой вопрос с медицинскими работникам - это вопрос жилья. Убедительно прошу все муниципалитеты принять решение о праве приватизации того служебного жилья, которое мы предоставляем врачам и другим соцработникам, в которых мы особенно нуждаемся, по истечению того срока контракта, который они отрабатывают с учетом наших программ и по "Земскому доктору", и по "Арктическому доктору", - сказал Чибис.

Он также добавил, что некоторые муниципалитеты уже начали подобную работу. "Практика показывает, что те муниципалитеты, которые это решение приняли - у них гораздо проще обстановка и обстоятельства, связанные с работой у них врачей <...> В городе Ревда этот вопрос решен некоторое время назад и, безусловно, это мотивирует врачей оставаться. Это весомый вклад, потому что наличие частной собственности с учетом пятилетней отработки, это фактор привязанности к городу. Это во многом может дать стимул для того, чтобы люди оставались на месте", - уточнил глава региона.

Осенью 2018 года власти Мурманской области говорили о том, что намерены за пять лет привлечь в регион более 500 высококвалифицированных врачей благодаря программе "Арктический доктор", запущенной в регионе с 1 июля 2018 года. Программа предусматривает, в частности, выплату врачам 2 млн рублей при заключении пятилетнего контракта и льготную ипотеку.