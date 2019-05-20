Роспотребнадзор открыл горячую линию по безопасности и качеству летнего отдыха

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор в понедельник запустил горячую линию по вопросам безопасности и качества летнего отдыха. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Единый консультационный центр Роспотребнадзора работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков", - отметили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор контролирует выполнение предписаний и реализацию мероприятий, направленных на укрепление материально-технического состояния детских оздоровительных учреждений, обеспечение их готовности к работе и приему детей. К числу приоритетных мероприятий относятся проведение ремонтных работ в оздоровительных организациях, улучшение функционирования систем водоснабжения, отопления, совершенствование материально-технической базы пищеблоков, улучшение материально-технической базы жилых помещений и медицинских пунктов, гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц учреждений отдыха и оздоровления, сообщили в Роспотребнадзоре.