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Роспотребнадзор открыл горячую линию по безопасности и качеству летнего отдыха

В ведомстве сообщили, что единый консультационный центр работает в круглосуточном режиме

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор в понедельник запустил горячую линию по вопросам безопасности и качества летнего отдыха. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Единый консультационный центр Роспотребнадзора работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков", - отметили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор контролирует выполнение предписаний и реализацию мероприятий, направленных на укрепление материально-технического состояния детских оздоровительных учреждений, обеспечение их готовности к работе и приему детей. К числу приоритетных мероприятий относятся проведение ремонтных работ в оздоровительных организациях, улучшение функционирования систем водоснабжения, отопления, совершенствование материально-технической базы пищеблоков, улучшение материально-технической базы жилых помещений и медицинских пунктов, гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц учреждений отдыха и оздоровления, сообщили в Роспотребнадзоре.

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