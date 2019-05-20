Власти Екатеринбурга готовы признать итоги опроса по собору обязательными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга готовы признать результаты опроса, который будет проведен среди жителей по теме строительства собора святой Екатерины в сквере в центре города, не рекомендательными, а обязательными к исполнению. Об этом сообщил мэр города Александр Высокинский на встрече депутатов Госдумы с екатеринбургскими депутатами.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Администрация Екатеринбурга прорабатывает моменты организации опроса. Общественники настаивают на проведении референдума.

"Главный фактор, который выражали граждане, - опрос носит рекомендательный характер, а референдум обязательный. Мы готовы результаты опроса тоже считать обязательными", - сказал Высокинский.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций, девять из которых обжаловали решение.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и с соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство собора.