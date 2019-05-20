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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга готовы признать итоги опроса по собору обязательными

Мэр города Александр Высокинский отметил, что граждане настаивают на проведении референдума, так как результаты опроса носят рекомендательный характер
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (слева) во время встречи с участниками несанкционированных акций 18 мая Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (слева) во время встречи с участниками несанкционированных акций 18 мая
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга готовы признать результаты опроса, который будет проведен среди жителей по теме строительства собора святой Екатерины в сквере в центре города, не рекомендательными, а обязательными к исполнению. Об этом сообщил мэр города Александр Высокинский на встрече депутатов Госдумы с екатеринбургскими депутатами.

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Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Администрация Екатеринбурга прорабатывает моменты организации опроса. Общественники настаивают на проведении референдума.

"Главный фактор, который выражали граждане, - опрос носит рекомендательный характер, а референдум обязательный. Мы готовы результаты опроса тоже считать обязательными", - сказал Высокинский.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций, девять из которых обжаловали решение.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и с соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство собора.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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