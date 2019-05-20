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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ назвал самые распространенные виды аллергии

26% россиян сталкивались с аллергией на растения, пыльцу или пух. 66% респондентов, которые жалуются на аллергию на растения, пользуются специальными препаратами, а каждый пятый наблюдается у врача
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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Четверть россиян (26%) сталкивались с аллергией на растения, пыльцу или пух, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в понедельник.

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"Среди россиян наиболее распространена аллергия на растения: 26% респондентов сталкивались с этим видом аллергии, преимущественно женщины (31%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что две трети (66%) респондентов, которые жалуются на аллергию на растения, пользуются специальными препаратами, каждый пятый (20%) наблюдается у врача, 16% стараются не выходить на улицу и избегают контактов с окружающей средой. Каждый четвертый (25%) говорит, что сталкивался с аллергией на лекарства, каждый пятый имеет аллергическую реакцию на те или иные продукты питания и пыль.

Россияне отмечают, что в каждом десятилетии людей с аллергией становится все больше. "По мнению 60% опрошенных, развитию у человека аллергии способствует плохая экология,... плохое качество продуктов питания (42%), наследственная предрасположенность (41%) и сбой иммунной системы (40%)", - отмечается в материалах ВЦИОМ.

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"Аллергия становится уже не столько медицинской, сколько социальной проблемой по всему миру, и Россия здесь не исключение. Говорить об этом заставляет не только широкая фактическая распространенность самих аллергических реакций, но и обеспокоенность большинства ростом числа аллергиков среди нас", - комментирует результаты опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 мая, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

 

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