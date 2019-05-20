ВЦИОМ назвал самые распространенные виды аллергии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Четверть россиян (26%) сталкивались с аллергией на растения, пыльцу или пух, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в понедельник.

Почему иммунная система людей нападает не на тех?

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"Среди россиян наиболее распространена аллергия на растения: 26% респондентов сталкивались с этим видом аллергии, преимущественно женщины (31%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что две трети (66%) респондентов, которые жалуются на аллергию на растения, пользуются специальными препаратами, каждый пятый (20%) наблюдается у врача, 16% стараются не выходить на улицу и избегают контактов с окружающей средой. Каждый четвертый (25%) говорит, что сталкивался с аллергией на лекарства, каждый пятый имеет аллергическую реакцию на те или иные продукты питания и пыль.

Россияне отмечают, что в каждом десятилетии людей с аллергией становится все больше. "По мнению 60% опрошенных, развитию у человека аллергии способствует плохая экология,... плохое качество продуктов питания (42%), наследственная предрасположенность (41%) и сбой иммунной системы (40%)", - отмечается в материалах ВЦИОМ.