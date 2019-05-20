ГИБДД проверяет видео, где олимпийская чемпионка Загитова находится за рулем без прав

ИЖЕВСК, 20 мая. /ТАСС/. Управление ГИБДД по Удмуртии начало проверку по факту нарушения олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой правил дорожного движения, сообщили ТАСС в ведомстве.

"По факту обращения о видео с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства", - сообщили в республиканском МВД.

18 мая Загитовой исполнилось 17 лет. Видео, на кадрах которого спортсменка находится за рулем автомобиля, было опубликовано фигуристкой в социальных сетях в начале мая, когда ей было 16 лет.

В Госавтоинспекции ТАСС пояснили, что проверка может длиться до двух месяцев.

"Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего: время и место", - сказал собеседник агентства. Штраф за данное нарушение может составить от 5 до 15 тыс. рублей.

Загитова является серебряным призером Игр-2018 в командных соревнованиях и победительницей личного турнира Олимпиады в Пхёнчхане. В нынешнем сезоне фигуристка победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, в финале турнира она завоевала серебро. На чемпионате Европы в Минске россиянка показала второй результат, а на чемпионате мира в Японии одержала победу.