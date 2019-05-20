Тела погибших в авиакатастрофе в Шереметьево отправлены в Мурманск

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Тела жителей Мурманской области, погибших в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, спецбортом направлены в Мурманск.

Главное о ЧП в Шереметьево

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

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Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Спецборт с телами погибших вылетел в 11:00 мск из аэропорта подмосковного Жуковского в Мурманск", - сказал собеседник агентства.

В результате крушения самолета, которое произошло 5 мая, погиб 41 человек.

После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.