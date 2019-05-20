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Расследование ЧП с SSJ-100

Тела погибших в авиакатастрофе в Шереметьево отправлены в Мурманск

Спецборт вылетел в 11:00 мск из аэропорта в Жуковском

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Тела жителей Мурманской области, погибших в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, спецбортом направлены в Мурманск.

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Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Спецборт с телами погибших вылетел в 11:00 мск из аэропорта подмосковного Жуковского в Мурманск", - сказал собеседник агентства.

В результате крушения самолета, которое произошло 5 мая, погиб 41 человек.

После ЧП  возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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РоссияМурманская областьРасследование ЧП с SSJ-100
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