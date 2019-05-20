Чибис: к 1 июля в Мурманской области не останется неубранных от мусора территорий

ТАСС, 20 мая. Власти Мурманской области рассчитывают, что к 1 июля во всех муниципалитетах региона не останется неубранных от мусора территорий. Администрация области также намерена принять программу по переоборудованию контейнерных площадок, сообщил в понедельник врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

В ходе совещания представители ряда муниципалитетов заявили о сложностях, с которыми существуют в сборе и утилизации мусора. В частности, власти Кандалакши сообщили, что 5 мая в населенном пункте "произошел коллапс, весь город был в мусоре". Власти Терского района отметили, что их не устраивает периодичность вывоза мусором региональным оператором. По словам представителей муниципалитета, в районе работает лишь один мусоровоз, которого недостаточно и из-за чего мусорные баки постоянно переполнены. Власти Кольского района добавили, что с их территорий крупногабаритный мусор вывозится "не так регулярно, как хотелось бы, особенно по отдаленным населенным пунктам".

"У нас к 1 июня, это контрольный конечный срок, у нас не останется неубранных территорий. Вынуждены будем по-другому общаться с теми, кто с этой задачей не справился. И просьба не лениться самим на это посмотреть: когда мы с вами проезжаем вместе на машине, - [и слышим:] "ой, действительно, сюда я не доехал", - доезжайте, это ваша территория", - сказал Чибис, обращаясь к представителям муниципалитетов.

Он также добавил, что власти намерены создать программу по переоборудованию контейнерных площадок. "Две недели [отводим] на то, чтобы посчитать и предложить системную программу по поводу переоборудования контейнерных площадок. Понимаю, что это затратно, но будем принимать решения. Наше взаимное убаюкивание по поводу того, что все у нас реформа проходит спокойнее и лучше, чем в других субъектах РФ, меня это не устраивает, мне этого недостаточно. У нас не может быть проблем с этим. Муниципалитеты правильные вопросы ставят, нужно сделать так, чтобы вопросов не возникало", - сказал глава региона.

По данным представителей правительства Мурманской области, на данный момент ряд муниципалитетов "не справились с задачей в полном объеме" по уборке от мусора придомовых территорий. В частности, в Мурманске и Кирове убрано порядка 70% территорий. А города Заозерск, Алакурти и Ревда выполнили эту задачу лишь на 60%.