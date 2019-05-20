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ЕГЭ

Содержание ЕГЭ не будет изменяться в 2019 году

В Рособрнадзоре уточнили, что все правила, которые были установлены в сентябре, действуют. Это касается и минимального количества баллов, и содержания предметов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. ЕГЭ не будет изменяться в содержательной части в 2019 году, сказал в понедельник на горячей линии в Рособрнадзоре, посвященной проведению государственной итоговой аттестации, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

"Никаких содержательных изменений в этом году в ЕГЭ нет. Все правила, которые были установлены в сентябре, действуют, это и минимальное количество баллов, и содержание предметов", - сказал он.

Он отметил, что не приветствует резких изменений содержательной части экзамена. "Что касается содержательных изменений - я не сторонник. Я считаю, что в содержательной части экзамен должен быть стабильный, надежный, понятный - тогда напряжение будет уходить", - считает глава Рособрнадзора.

Горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году, проходит в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Руководство Рособрнадзора и специалисты ведомства отвечают на вопросы выпускников, родителей и педагогов, касающиеся организации и проведения в 2019 году ЕГЭ и ГИА-9, изменений в процедуре проведения ЕГЭ в 2019 году, содержания экзаменационных материалов, особенностей проведения аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, а также процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Основной период ЕГЭ в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля, на участие в нем зарегистрировано около 750 тыс. человек. В перечень учебных предметов для сдачи в этом году впервые включен китайский язык. 

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Кравцов, Сергей СергеевичРоссияЕГЭ
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