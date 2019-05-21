Пресс-конференция в честь запуска проекта "Читай больше – знай больше". Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная старту просветительского проекта "Читай больше – знай больше", который запускают фонд "СПИД.Центр" и российская сеть книжных магазинов "Читай-город".

О целях и задачах проекта рассказывают депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина, глава Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии Виней Патрик Салдана, телеведущий, писатель Владимир Познер, руководитель фонда "СПИД. Центр" Антон Красовский, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра по борьбе со СПИДом Елена Орлова-Морозова, а также руководитель PR-службы сети книжных магазинов "Читай-город" Елена Абрамова.

Проект "Читай больше – знай больше" призван повысить медицинскую и правовую грамотность, а также помочь людям, живущим с ВИЧ.