Глава Рособрнадзора призвал не пытаться купить задания ЕГЭ до его начала

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал выпускников и их родителей не пытаться приобрести задания Единого госэкзамена (ЕГЭ) до его начала, так как сделать это невозможно, а предлагающие сделать это являются мошенниками. Об этом он сообщил в понедельник на горячей линии в ведомстве, посвященной проведению государственной итоговой аттестации (ГИА).

"Мы за все эти годы избежали утечки материалов. Я еще раз обращаюсь ко всем участникам экзамена, к родителям: не нужно покупать, тратить силы, какие-то деньги, у мошенников якобы экзаменационные задания до начала экзамена. Их нет и не может быть <…> Мы все делаем для того, чтобы экзамен проходил честно, чтобы экзамен максимально полно оценивал творческие способности школьника", - сказал он.

Горячая линия, посвященная проведению ГИА в 2019 году, проходит в Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора. Руководство и специалисты ведомства отвечают на вопросы выпускников, родителей и педагогов, касающиеся организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9, изменений в процедуре проведения ЕГЭ в этом году, содержания экзаменационных материалов, особенностей проведения аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, а также процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ и Основного госэкзамена (ОГЭ).

Основной период ЕГЭ в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля, на участие в нем зарегистрировано около 750 тыс. человек. В перечень учебных предметов для сдачи в этом году впервые включен китайский язык.