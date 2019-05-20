Главу отдела полиции Чехова задержали по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Руководитель Столбовского отдела полиции подмосковного Чехова задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении мошеннических действий задержан начальник Столбовского отдела полиции ОМВД России по городу Чехову", - сказала она. По ее словам, в отношении полицейского следственными органами принято процессуальное решение.

Также Петрова отметила, что по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. "Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - заключила глава пресс-службы.