У меня смартфон Huawei. Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

Google Play и Google Play Protect никуда не исчезнут, а продолжат работать у всех пользователей смартфонов Huawei. Но операционная система Android на гаджетах перестанет обновляться.

Сейчас владельцам смартфонов доступна версия Android-9, а в ближайшее время выйдет Android-10.

А покупатели новых смартфонов Huawei — тех, которые будут выпускаться в будущем, — уже не смогут пользоваться магазином приложений Google play, электронной почтой Gmail и другими популярными сервисами корпорации.