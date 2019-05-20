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У меня смартфон Huawei. Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

© REUTERS/Jason Lee

Google прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei из-за внесения ее в черный список правительства США. Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Рассказываем, что ждет владельцев устройств.

Что произойдет с моим смартфоном Huawei? Google Play не будет работать?

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Google Play и Google Play Protect никуда не исчезнут, а продолжат работать у всех пользователей смартфонов Huawei. Но операционная система Android на гаджетах перестанет обновляться.

Сейчас владельцам смартфонов доступна версия Android-9, а в ближайшее время выйдет Android-10.

А покупатели новых смартфонов Huawei — тех, которые будут выпускаться в будущем, — уже не смогут пользоваться магазином приложений Google play, электронной почтой Gmail и другими популярными сервисами корпорации.

Это коснется и смартфонов Honor?

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Да, Honor — это бренд Huawei. А в американском черном списке находится китайская компания со всеми брендами и юридическими лицами, связанными с ней.

Итак, Android на смартфоне не будет обновляться. Насколько это плохо? У меня перестанут работать приложения?

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Плохо то, что пользователи не смогут получать обновления, которые содержат защиту уязвимостей. Смартфоны станут менее защищенными от кибератак, ведь базовое правило кибергигиены — обязательно устанавливать обновления операционной системы и приложений.

"Приложения не перестанут работать еще, думаю, четыре-пять лет, — говорит Сергей Вильянов, индустриальный аналитик. — А большинство разработчиков сервисов продолжают поддерживать Android-5 — это очень старая версия. Скорее сегодняшние гаджеты придут в негодность, чем прекратится поддержка новых версий Android".

Почему все это вообще происходит с Huawei и Google?

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Huawei внесли в черный список минторга США как компанию, "вовлеченную в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам".

Huawei обвиняется, например, в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций. Законодательство США запрещает поставки определенных технологий американского происхождения в недружественные страны. И когда Huawei платит за лицензию на американскую технологию, она обязуется не поставлять продукцию с этими технологиями в такие страны, поясняет The New York Times. Почитать подробнее об истории конфликта можно здесь.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп запретил американским чиновникам пользоваться гаджетами китайских компаний, в том числе Huawei. Поводом для этих мер названа передача информации правительству Китая.

Анастасия Степанова

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