У меня смартфон Huawei. Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

Google прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei из-за внесения ее в черный список правительства США. Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Рассказываем, что ждет владельцев устройств.
Что произойдет с моим смартфоном Huawei? Google Play не будет работать?
Google Play и Google Play Protect никуда не исчезнут, а продолжат работать у всех пользователей смартфонов Huawei. Но операционная система Android на гаджетах перестанет обновляться.
Сейчас владельцам смартфонов доступна версия Android-9, а в ближайшее время выйдет Android-10.
А покупатели новых смартфонов Huawei — тех, которые будут выпускаться в будущем, — уже не смогут пользоваться магазином приложений Google play, электронной почтой Gmail и другими популярными сервисами корпорации.
Это коснется и смартфонов Honor?
Да, Honor — это бренд Huawei. А в американском черном списке находится китайская компания со всеми брендами и юридическими лицами, связанными с ней.
Итак, Android на смартфоне не будет обновляться. Насколько это плохо? У меня перестанут работать приложения?
Плохо то, что пользователи не смогут получать обновления, которые содержат защиту уязвимостей. Смартфоны станут менее защищенными от кибератак, ведь базовое правило кибергигиены — обязательно устанавливать обновления операционной системы и приложений.
"Приложения не перестанут работать еще, думаю, четыре-пять лет, — говорит Сергей Вильянов, индустриальный аналитик. — А большинство разработчиков сервисов продолжают поддерживать Android-5 — это очень старая версия. Скорее сегодняшние гаджеты придут в негодность, чем прекратится поддержка новых версий Android".
Почему все это вообще происходит с Huawei и Google?
Huawei внесли в черный список минторга США как компанию, "вовлеченную в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам".
Huawei обвиняется, например, в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций. Законодательство США запрещает поставки определенных технологий американского происхождения в недружественные страны. И когда Huawei платит за лицензию на американскую технологию, она обязуется не поставлять продукцию с этими технологиями в такие страны, поясняет The New York Times. Почитать подробнее об истории конфликта можно здесь.
В августе 2018 года президент США Дональд Трамп запретил американским чиновникам пользоваться гаджетами китайских компаний, в том числе Huawei. Поводом для этих мер названа передача информации правительству Китая.
Анастасия Степанова