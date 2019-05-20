В Госдуме отказались от намерения увеличить количество разрешенного гражданам оружия

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы отказались от намерения увеличить количество разрешенного для хранения гражданами гладкоствольного и нарезного оружия, а также сократить стаж владения гладкоствольным оружием, дающий право на приобретение нарезного. Это следует из новой редакции соответствующего законопроекта, внесенной в понедельник на рассмотрение палаты.

В первоначальной версии, внесенной год назад, планировалось разрешить приобретать охотничье или спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом гражданам РФ, имеющим в собственности гладкоствольные ружья не менее трех лет. Кроме того, предлагалось прописать, что владеть можно будет 10 единицами гладкоствольного и нарезного оружия (сейчас разрешено пять единиц). В нынешней редакции эти положения отсутствуют.

"Мы попросили вернуть нам законопроект на доработку с учетом всех замечаний", - пояснил ТАСС один из авторов инициативы, первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. "Именно эта позиция вызвала больше всего критических замечаний, - подтвердил он, комментируя исключение из текста указанных норм. - Чтобы преодолеть препятствия, было принято решение о корректировке".

Депутат уточнил, что замечания поступили от правительства и Росгвардии. "Это известная позиция, что увеличение количества имеющегося на руках оружия может угрожать общественной безопасности", - констатировал он.

Несмотря на корректировку, законопроект и в новой редакции поможет выполнить задачи, которые ставились при его подготовке, считает Валеев. "Что касается оставшихся позиций - сервисного обслуживания, ремонта оружия, то законопроект будет способствовать развитию оружейной отрасли в РФ", - заключил он.

Положения законопроекта

В частности, авторы предлагают уточнить понятие ремонта гражданского огнестрельного оружия и его основных частей, производимого юридическими лицами, имеющими соответствующую лицензию и уполномоченными производителем оружия. "Вводится дополнительное положение, позволяющее физическим лицам - владельцам оружия передавать его в ремонт на основании направления, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, не только производителю оружия, но и юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию", - сказано в пояснительной записке. Данное нововведение послужит действенной поддержкой малого и среднего бизнеса, считают депутаты.

Кроме того, определяется порядок сервисного обслуживания оружия. "Законопроект разграничивает понятия ремонта и сервисного обслуживания гражданского оружия, что позволит решить вопросы его передачи для проведения сервисного обслуживания от гражданина - владельца оружия к юридическому лицу, осуществляющему соответствующий вид деятельности", - отмечают разработчики.

Помимо этого, действующее законодательство "необоснованно ограничивает возможность продажи боевого ручного стрелкового оружия организациям, являющимся производителями патронов и имеющим соответствующие лицензии, наличие которых свидетельствует о том, что данные организации прошли соответствующую проверку и вправе осуществлять отдельные операции, связанные с оборотом оружия и патронов", указывается в сопроводительных материалах. "Вместе с тем они не наделены правом приобретать оружие, производство патронов к которому они осуществляют", - отмечают парламентарии. Предлагается законодательно закрепить такое право, определив, что перечень юридических лиц, порядок и нормы приобретения ими оружия устанавливаются правительством РФ.

В подготовке данных поправок к закону "Об оружии" участвовал крупнейший российский производитель оружия - концерн "Калашников". Ранее Валеев пояснял, что законопроект "направлен на расширение рынка сбыта оружия производителем". По его словам, "санкции поставили серьезную преграду для сбыта оружия, в частности, "Калашникову", в связи с чем и был инициирован законопроект.