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В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Это произойдет с 1 января 2021 года в связи с пересмотром потребительской корзины
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

"С 1 января 2021 года корзина будет пересмотрена в большую сторону. <...> В связи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен. И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы", - сказал он.

Топилин отметил, что правительство продолжает "очень жестко контролировать" субъекты РФ в этом направлении.

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