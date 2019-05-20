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В Испании более 300 семей дали имена своим детям в честь персонажей "Игры престолов"

В стране живут 57 девочек по имени Дейенерис и 279 девочек по имени Арья

МАДРИД, 20 мая. /ТАСС/. В Испании живут 57 девочек, которых назвали Дейенерис, сообщает Национальный институт статистики. Еще чаще (279 случаев) можно встретить в стране девочек по имени Арья. Дети с такими именами в основном живут в Мадриде и Барселоне. При этом не приводятся данные по именам других героев саги.

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"Игру престолов" снимали на территории Великобритании, Ирландии, Марокко, Мальты, Испании, Хорватии, Исландии, США, и Канады. Он был создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина.

Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. В настоящий момент десятки тысяч человек подписали петицию с требованием переснять финальный восьмой сезон телесериала и привлечь к этой работе более компетентных сценаристов. Петиция, размещенная на сайте change.org, адресована компании HBO.

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