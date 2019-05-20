Роспотребнадзор напомнил, что прививки нужно делать за две недели до отпуска

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Проводить иммунизацию перед отпуском необходимо заранее. Об этом в понедельник на пресс-конференции напомнила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Иммунизироваться нужно не меньше чем за две недели до того, как вы уедете. Организму нужно успеть выработать антитела и защитить вас", - сказала она.

Попова также посоветовала россиянам выбирать овощи и фрукты по сезону, которые выращены на территории проживания.

На конференции напомнили, что 20 мая в преддверии начала сезона летнего отдыха и старта оздоровительной кампании, Роспотребнадзор открывает Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности летнего отдыха. Единый Консультационный Центр Роспотребнадзора работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков.