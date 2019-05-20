Свыше 735 тыс. человек посетили фестиваль "Николин день" в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 735 тыс. москвичей и гостей столицы посетили фестиваль искусств "Николин день", который впервые прошел в Москве с 17 по 19 мая, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Новый городской фестиваль искусств "Николин день" посетили больше 735 тыс. человек. Перед гостями выступили популярные уличные театры мира и музыканты - Мгзавреби, Эмир Кустурица. На Манежной площади работала "Почта Святого Николая", пожеланиями и поздравлениями обменялись 9000 человек", - написал он.

Градоначальник отметил, что в парке Горького и Коломенском гости запускали бумажные и деревянные кораблики. Кроме того, в рамках фестиваля прошло больше 150 мастер-классов и 210 показательных выступлений на памп-треке.

Как сообщалось, в рамках фестиваля "Николин день" для посетителей на восьми городских площадках были организованы концерты российских и зарубежных знаменитостей, уличные спектакли, театрализованные шествия, мастер-классы, тренировки на свежем воздухе, экскурсии и лекции.

Фестиваль получил свое название в честь Николая Чудотворца. Этот святой считается покровителем путешественников и мореплавателей. Поэтому темы добрых дел, путешествий и творчества стали центральными темами всего фестиваля.