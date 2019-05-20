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Северный Кавказ

Раздача фруктов и продукты по сниженным ценам: на Северном Кавказе проходит месяц рамадан

Священный для мусульман месяц завершится 3 июня вечером
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 20 мая. /ТАСС/. Сотни килограммов фиников и продуктовые наборы раздадут постящимся и нуждающимся в регионах Северного Кавказа в месяц рамадан. Также во всех регионах проведут коллективные ифтары, в том числе с национальными блюдами, а в некоторых субъектах - снизят цены на продукты на время священного месяца.

Рамадан (тюрк. рамазан – прим. ТАСС) - месяц обязательного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама (основных предписаний религии). В течение месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, а также развлечений. Этот месяц считается благословенным, поскольку во время рамадана Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. В 2019 году он начался 6 мая и закончится 3 июня вечером.

Конверты для пожертвований и бесплатное такси

В первую очередь, помощь в месяц рамадан оказывается малоимущим и многодетным семьям. К примеру, региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в этом году приобрел 30 тыс. продуктовых наборов для этих целей. В соседнем Дагестане благотворительный фонд "Инсан" также запустил акцию "Рамадан объединяет" - в дневное время с продуктовыми наборами, фруктами волонтеры посещают остро нуждающиеся семьи республики.

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"Кроме того, в течение всего месяца рамадан мы посещаем детские дома, где проводим коллективные ифтары. В прошлом году воспитанников детских домов мы собирали в одном месте для ифтара, а в этом году решили сами посещать их по очереди. С собой мы берем известных спортсменов, политиков, певцов. Отпускаем вместе ифтар, делаем подарки, проводим различные мероприятия", - сообщили ТАСС в фонде.

Благотворительный фонд "Территория милосердия" из Карачаево-Черкессии запустил свою акцию помощи нуждающимся под названием "Как будто я поел". Как рассказал ТАСС директор фонда Артур Кииков, волонтеры весь месяц раздают конверты, в которые каждый человек, который постится, вкладывает столько денег, сколько бы он потратил на обед в течение месяца, и передает в фонд. После окончания рамадана на собранные средства будут приобретены продукты питания для нуждающихся.

Не остаются в стороне от добрых дел и обычные жители. Владелец небольшой транспортной компании из города Баксана Кабардино-Балкарской Республики, занимающейся грузоперевозками по России Тимур Дударов решил в месяц рамадан внести свою лепту в помощь людям.

"Мы не можем дома построить, деньги раздать, но так как занимаемся транспортными услугами, я решил от себя помочь нуждающимся, чем могу. У нас поступает немало звонков и все записаны, ни одного звонка не пропуская, перевозим грузы не только по КБР, но была просьба доставить и в Ингушетию, возим грузы абсолютно бесплатно", - прокомментировал Дударов в беседе с корр. ТАСС.

Мовсар Ибрагимов из Грозного запустил бесплатное такси для нуждающихся. Откликнулись не только первые клиенты, но и водители - добровольцы. Уже на второй день после старта во временном таксопарке появилось шесть машин.

Дулх-хьалтам и чапилг на ифтар

В рамадан по традиции каждый вечер проводят коллективные ифтары - приемы пищи во время поста после захода Солнца. В Магасе традиционный "Шатер рамадана" с национальными блюдами - дулх-хьалтам, чапилг, хингалаш - разбивают в сквере на центральной улице города, а в Карачаево-Черкесии бесплатные ужины организовывают в каждой мечети.

Описание
© Руслан Алибеков/ТАСС

"Все наши деяния только ради Всевышнего. И всем в этот благословенный месяц я желаю прощения грехов и больше богоугодных дел", - рассказал ТАСС председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев.

В Дагестане ежедневно бесплатные коллективные ужины в мечетях посещают около 30 тыс. человек. К совместной акции благотворительного фонда "Инсан" и муфтията республики присоединился и глава региона. Владимир Васильев взял на себя обязательства обеспечить несколько дней ифтара во дворе Джума-мечети Махачкалы.

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В Ингушетии власти на время рамадана освободили всех предпринимателей, реализующих продукты питания на местных рынках от арендной платы, чтобы таким образом снизить цены на продукты. "Поручил проинформировать всех директоров рынков, а также глав муниципалитетов об освобождении предпринимателей от арендной платы за месяц рамадан и о необходимости снижения цен на все товары. Если кто-то из арендодателей уже успел снять с арендаторов плату за текущий месяц, нужно обязательно вернуть им всю сумму", - написал Евкуров в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, на оживленных улицах и проспектах в Карачаево-Черкессии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии раздают бесплатные финики и воду водителям, заставшим время разговения в дороге. Согласно хадисам тот, кто накормит постящегося в месяц рамадан даже одним фиником, получит вознаграждение, равное тому, что получает постящийся.

Без границ

Гуманитарные акции по случаю священного месяца власти Северного Кавказа проводят и за границей, в частности в Сирии. Власти Ингушетии организовали в Дамаске "Шатер рамадана", который позволит в течение месяца совершить ифтар более 6 тыс. верующим. "В последние 10 дней рамадана мы будем выезжать в отдаленные районы провинции Дамаска и раздадим ифтар-наборы самым бедным семьям - ежедневно по 200 наборов", - сообщил журналистам советник-помощник главы Ингушетии Луай Юсеф.

Чеченский региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова планирует в рамадан оказать гуманитарную помощь 500 семьям погибших сотрудников правительственных войск Сирии. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, также "ежедневно во все школы Восточной Гуты будет направляться гуманитарная помощь".

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