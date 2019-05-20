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МВД предложило изымать автомобили у нетрезвых водителей

Соответствующее предложение направлено в правительство
Здание Министерства внутренних дел РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства внутренних дел РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. МВД России предлагает начать изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения. Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, соответствующее предложение направлено в правительство для закрепления на законодательном уровне.

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"В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения", - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев на совещании президента РФ с членами правительства сообщил, что ведомство готовит ряд серьезных предложений, направленных на снижение смертности на дорогах. "В рамках работы нами предусматривается еще целый ряд очень серьезных и жестких предложений, направленных на понижение смертности во время ДТП. Мы рассчитываем на комплекс уже принятых мер и готовящихся к применению, которые позволят нам существенно сократить смертность на дороге", - сказал министр.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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