Единороссы просят Чайку проверить законность передачи в аренду острова Карагинский

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить законность передачи острова Карагинский в Беринговом море охотничьей компании в аренду на 49 лет. Об этом сообщила журналистам пресс-служба партии.

"Направлен запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой проверить сделку по передаче в аренду острова Карагинский", - приводит пресс-служба слова Бурматова.

По мнению Бурматова, появление на острове охотничьих угодий "повлияет на сезонный перелет птиц". "Если птиц даже не подстрелят, то распугают, а это значит, что они не будут там перелетать. Это уже сможет стать для них угрозой. Кроме того, некоторые из птиц, которые там обитают, к сожалению, являются трофеями у охотников, причем, ценными", - сказал парламентарий.

Ранее и.о. руководителя агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Андрей Лебедько сообщил ТАСС, что региональные власти передали остров в аренду "для сохранения охотничьих ресурсов". Он пояснил, что "остров очень отдаленный, обеспечение охраны охотничьих ресурсов на нем крайне дорогостоящее мероприятие, особенно с учетом того, что самих объектов охоты на нем очень мало". По словам Лебедько, в рамках Рамсарской конвенции запрещена охота на водоплавающую дичь и "хозяйственная деятельность, которая нарушает водно-болотные угодья".

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил своему аппарату взять на контроль ситуацию, связанную со сдачей в аренду острова. Поручение было дано после сообщений местных СМИ о том, что органы власти Камчатского края сдали в аренду на 49 лет охотничье угодье, границы которого совпадают с береговой линией острова Карагинского, при этом он включен в список водно-болотных угодий международного значения для сохранения водоплавающих птиц. Кроме того, на нем ведут деятельность две родовые общины коренных малочисленных народов Севера из Карагинского района Камчатки.