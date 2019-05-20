Союз журналистов России: вмешательство акционеров в редполитику "Ъ" нарушает свободу слова

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией с увольнением журналистов газеты "Коммерсантъ", Союз назвал действия акционеров идущими вразрез с принципами соблюдения свободы слова.

Ранее заместитель главного редактора газеты "Коммерсантъ" Глеб Черкасов и ряд ведущих журналистов написали заявления об уходе из-за несогласия с решением об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова. По данным Черкасова, публикация была пoсвящена возможной смене спикера Сoвета Федерации.

"Союз журналистов России выражает глубокую озабоченность ситуацией вокруг увольнения сотрудников Издательского дома "Коммерсантъ". В СЖР полагают, что грубое вмешательство акционеров в редакционную политику издания нарушает закрепленное в Конституции РФ право граждан на свободу слова и свободу информации", - говорится в заявлении.

В Союзе журналистов заявили, что будут внимательно следить за развитием событий.

СЖР также выразил солидарность с журналистами, вынужденно покидающими место своей работы, и готовность оказать коллегам необходимую юридическую помощь.