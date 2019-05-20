Вратарь "Ливерпуля", мать Леди Гаги и экс-президент Либерии стали послами доброй воли ВОЗ

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в понедельник в Женеве о назначении четырех новых послов доброй воли по вопросам укрепления здоровья в мире. Это вратарь сборной Бразилии по футболу и футбольного клуба "Ливерпуль" Алисон Бекер, его супруга, врач Наталия Лёве-Бекер, президент фонда Born This Way, мать певицы Леди Гаги Синтия Джерманотта и бывшая президент Либерии (2006-2018), лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Эллен Джонсон-Серлиф.

О новых назначениях объявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на открывшейся в понедельник 72-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. "Каждый из наших новых послов является подвижником в своей области, будь то содействие восстановлению и устойчивому развитию общества, борьба за укрепление психического здоровья и благополучия или пропаганда здорового образа жизни личным примером", - отметил он.

Во Всемирной ассамблее здравоохранения, сессия которой продлится в Женеве до 28 мая, принимают участие представители 194 стран, российскую делегацию возглавляет министр здравоохранения Вероника Скворцова. Главная тема дискуссии - достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения в мире.