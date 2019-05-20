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Медведев: расширен перечень направлений для приема в вузы на целевое обучение

По словам премьер-министра России, в список включены 449 позиций

ГОРКИ, 20 мая. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень специальностей и направлений, по которым вузы будут проводить прием студентов на целевое обучение за счет бюджета. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Я подписал распоряжение правительства, которое изменяет перечень специальностей и направлений подготовки, по которым высшие учебные заведения проводят прием на целевое обучение за счет бюджета в пределах квоты", - сказал глава кабмина. По его словам, перечень расширен до 449 позиций, в него вошли дополнительные направления по бакалавриату, магистратуре, специалитету и аспирантуре.

"И устанавливаются сами квоты приема на целевое обучение за счет федерального бюджета по всем уровням высшего образования. Размер квот по различным специальностям и направлениям составит от 5% до 100% для самых востребованных или редких профессий", - сказал Медведев. Он назвал целевой набор в вузы за счет бюджета важным направлением работы, "особенно, когда это касается дефицитных специальностей".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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