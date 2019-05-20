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Россиян призвали воздержаться от поездок в один из отелей Хургады из-за случаев отравления

Ранее в Aladdin Beach Resort из-за отравления умер ребенок

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Хургаде рекомендует туристам воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort красноморского курортного города в связи с недавно произошедшими в ней случаями острого отравления российских граждан и смерти ребенка. Соответствующее предостережение опубликовано на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети Facebook.

Как сообщил в понедельник ТАСС генеральный консул Джамшед Болтаев, "в настоящее время дело рассматривается органами прокуратуры провинции Красное море". "Мы пока не знаем, какова точная причина отравления, по словам человека, который был с матерью ребенка, симптомы острого отравления были у всей семьи, - рассказал он. - Туристы обращались за помощью к администрации отеля, но 17 мая ребенок скончался".

"Мы воздерживаемся пока от оценок произошедшего, информация проверяется, направлены запросы в официальные органы власти с целью прояснения всех обстоятельств этой ситуации и получения заключений", - указал дипломат.

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