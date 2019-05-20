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Патрушев 21 мая обсудит в Ялте вопросы безопасности туристов в Крыму

Также будут рассмотрены дополнительные меры по решению социально-экономических проблем военнослужащих, отметили в Совбезе России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 21 мая обсудит на совещании в Ялте безопасность отдыхающих в предстоящий курортный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности в курортный сезон 2019 года, - говорится в сообщении. - Кроме того, предполагается рассмотреть дополнительные меры по решению социально-экономических проблем военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, а также сотрудников правоохранительных органов и лиц, уволенных с правоохранительной службы".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКрым
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