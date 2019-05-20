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Медведев заявил, что аспирантура не должна считаться уровнем высшего образования

В свою очередь вице-премьера Татьяна Голикова сообщила, что сейчас на согласовании находится законопроект по этому вопросу и его в ближайшее время представят на рассмотрение

ГОРКИ, 20 мая. /ТАСС/. Аспирантура должна быть выведена за рамки одного из уровней высшего образования в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

Таким образом он прокомментировал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о расширении перечня направлений для приема в вузы на целевое обучение. Медведев обратил внимание, что в документе говорится обо всех уровнях высшего образования, в том числе - об аспирантуре. "Но мы договорились с вами, что аспирантура - это не уровень высшего образования. Об этом неоднократно выступали наши коллеги ученые, это ошибочная позиция, ее нужно менять", - сказал премьер.

"У нас сейчас на согласовании законопроект, мы в ближайшее время вам его представим на рассмотрение", - пояснила Голикова.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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