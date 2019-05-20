Россия и Испания подпишут соглашение о взаимном признании дипломов и степеней

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство РФ подпишет соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней с правительством Испании. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на портале правовой информации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ, на основании соглашения предлагается признать сопоставимыми ученую степень кандидата наук, предусмотренную государственной системой научной аттестации, присуждаемую в РФ, и ученую степень доктора (Titulo de Doctor), полученную в Испании.

"Соглашением устанавливается, что среднее общее образование и высшее образование, подтвержденное дипломами бакалавра, специалиста или магистра, полученное в Российской Федерации, и образование соответствующего уровня, полученное в Королевстве Испания, признаются сопоставимыми", - сообщили в министерстве.

Соглашением будет закреплено право лиц, имеющих документы о соответствующем образовании и квалификации, ученых степенях, на продолжение обучения или профессиональную деятельность в соответствии с полученным образованием и законодательством каждого из государств - участников соглашения и нормативной правовой базой Европейского Союза в отношении Королевства Испания.

Традиционный партнер

Как рассказали в Минобрнауки РФ, Испания является традиционным партнером России в сфере образования и науки. За последние десять лет количество испанских студентов в российских вузах увеличилось почти вдвое: с 129 до 304 человек. Почти две трети испанцев учатся за свой счет, остальным выделяются стипендии за счет бюджета. Число россиян, обучающихся в университетах Испании, составляет 577 человек.

"Растущие показатели академической мобильности требовали обеспечения нормативно-правовой поддержки с целью оптимизации доступа к продолжению обучения и осуществлению профессиональной деятельности", - отметили в пресс-службе. Работа над соглашением велась более 15 лет, а подписание станет важным шагом в развитии отношений двух стран, которое будет способствовать привлечению высококвалифицированных кадров.

По словам проректора по международной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Дмитрия Арсеньева, данное соглашение между странами является еще одной возможностью "для российской высшей школы повысить свою репутацию и узнаваемость в едином образовательном пространстве".

"Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого на протяжении многих лет развивает сотрудничество не только с Испанией, но и с регионом Иберо-Америки, получая мощную поддержку от своего информационного центра в Мадриде. Мы на личном опыте видим интерес испанских студентов к обучению в России, и готовы предложить иностранным абитуриентам разнообразные образовательные программы, востребованные во всем мире", - сообщил ТАСС Арсеньев.