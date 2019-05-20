Главный храм ВС РФ украсят барельефы с героическими эпизодами истории России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Декоративные бронзовые барельефы с сюжетами из истории России украсят фасады и внутреннее пространство главного храма Вооруженных сил РФ. Скульпторы художественной мастерской Салавата Щербакова занимаются их изготовлением, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"При создании рабочих моделей проведен сбор исторических материалов и изображений всех персонажей XV-XVI веков, включая одежду, обмундирование, вооружения. Подобраны материалы по событиям, изображаемым на втором плане, например, "Стояние на Угре", - приводят в военном ведомстве слова руководителя мастерской Салавата Щербакова.

Отмечается, что уже изготовлены модели барельефов в масштабе 1:3 - "История Руси XV-XVI веков", "История России XVIII-XIX веков", "Святой Андрей Боголюбский" и "Святой Илья Муромец". Кроме того, готовы специальные щиты для создания рабочих моделей и рельефов в размер сооружения. Они способны нести до 5 т глины и гипса при формовочных работах.

По словам Щербакова, работа идет по графику, все рабочие модели уже переданы в увеличение. "Общая высота фигур с постаментом составит около 5,5 м", - отметил скульптор.