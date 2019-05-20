В Екатеринбурге демонтируют забор в сквере на месте строительства собора

Забор был поставлен в ночь на 13 мая, это вызвало общественное недовольство, которые привело к несанкционированным акциям протеста.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Забор на месте строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован. Об этом говорится в распространенном заявлении директора фонда святой Екатерины, который является куратором проекта, Александра Андреева.

"Для сохранения стабильности, мира и для недопущения гражданского противостояния принято решение демонтировать забор на площадке у театра Драмы", - цитирует пресс-служба фонда Андреева.

Глава фонда, тем не менее, уверен, что собор будет достроен. "Наша позиция остается неизменной, главный храм города - храм святой Екатерины - должен строиться в обстановке примирения и согласия", - отметил он.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Протестующие требовали дополнительного общественного обсуждения и демонтажа забора, ограждающего место стройки. В настоящее время строительство остановлено, решается в каком формате - референдума или опроса - будет исследоваться мнение горожан.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и с соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство храма.