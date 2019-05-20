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Зурабу Церетели вручили азербайджанский орден "Дружба"

Скульптор удостоен этой награды "за плодотворную деятельность в укреплении культурных связей между" Россией и Азербайджаном

БАКУ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил в понедельник советского и российского скульптора, руководителя Российской академии художеств Зураба Церетели орденом "Достлуг" ("Дружба"). Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на его сайте.

Согласно документу, Церетели удостоен высокой государственной награды республики "за плодотворную деятельность в укреплении культурных связей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой".

Азербайджанский орден "Достлуг" учрежден в 2007 году. Им награждаются граждане страны и иностранные граждане за особые заслуги в развитии дружеских, экономических и культурных связей, вклад в укрепление дружбы народов, налаживание межкультурного диалога.

Теги
АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЦеретели, Зураб Константинович
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